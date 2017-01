09:03 · 28.01.2017 / atualizado às 09:19

O artefato custa US$ 59,99 e está disponível para compra no Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy (Flórida - EUA) e em seu site ( Foto: Divulgação )

A Nasa está lançando um novo visor espacial que possibilita experimentar o espaço como só os astronautas da organzação o fazem. O artefato, que custa US$ 59,99, está disponível para compra no Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy (Flórida - EUA) e em seu site.

Com o óculos e fone de ouvido, o usuário pode caminhar pela Estação Espacial Internacional e até fazer tour de carro lunar pela superfície do satélite. Além disso, é possível visitar áreas de acesso restrito de naves como as cápsulas do Gemini 9 e Apollo 14, bem como aprender histórias sobre o nosso Sistema Solar.

De posse do objeto, os aplicativos KSC 360 Expedition, Space Dreams e Edge of Home estão disponíveis gratuitamente na Apple Store ou no Google Play para usufruto do consumidor.