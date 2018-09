Novo smartwatch mede a saturação de oxigênio no sangue

10:00 · 22.09.2018

O fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus e fēnix 5X também oferecem armazenamento de música no dispositivo, com capacidade para até 500 músicas para ouvir sem o telefone. (Foto: Divulgação; Garmin Brasil)

Uma nova geração de smartwatches, da série intitulada fênix 5 Plus, foi anunciada nesta semana pela Garmin Brasil. Como os outros smartwatches fēnix, os novos relógios inteligentes também foram desenvolvidos para atletas e aventureiros.

Os smartwatches recém-lançados oferecem o sensor Pulse Ox, baseado no pulso para indicar a saturação de oxigênio no sangue, o que é especialmente útil ao se ajustar a altitudes mais elevadas. Em subidas mais íngremes, o usuário pode parar para fazer uma leitura dos seus níveis de oxigênio no corpo e avaliar o quão bem está se ajustando ao ar mais rarefeito.

Cada um dos relógios também inclui dados de mapas integrados e de fácil visualização, para navegação e rastreamento da localização. Esses mapas podem ser usados com o criador de percurso, que permite aos corredores e ciclistas colocar a distância que eles gostariam de correr ou pedalar e então escolher uma rota da lista de percursos apropriados.

Já o recurso de roteamento de popularidade Trendline usa dados para ajudar os usuários a encontrar e seguir as melhores trilhas e rotas de corrida, com base em milhões de quilômetros registrados por usuários da Garmin. Assim, corredores podem se sentir mais seguros ao saber que estão percorrendo um caminho ou trilha já explorado por outras pessoas.

O fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus e fēnix 5X também oferecem armazenamento de música no dispositivo, com capacidade para até 500 músicas para ouvir sem o telefone, além de incluírem o Garmin Pay, a solução de pagamento móvel que permite que os usuários tenham as mesmas recompensas e benefícios dos cartões físicos de crédito e débito, porém, embutidas no relógio.