Novo notebook da HP tem bateria com duração média de 16 horas

16:03 · 04.01.2017 / atualizado às 19:55

O HP EliteBook x360, suporta 16 horas e 30 minutos de bateria ( Foto: Divulgação/HP )

A HP também foi uma das empresas que surpreendeu o público com o lançamentos dos seus produtos na CES de 2017, que aconteceu nesta quarta-feira (04), em Las Vegas (EUA). A empresa americana apresentou alguns dos seus novos computadores, o que recebeu maior destaque foi HP EliteBook x360, que será lançado no Brasil ainda este ano (2017). O computador é voltado para o meio empresarial e apresenta uma longa duração na bateria, chegando em 16 horas e 30 minutos.

“No último ano, a HP esteve focada em inovações e esse momento continua com grandes avanços em todo o nosso portfólio de PC que criam experiências aos clientes para uso pessoal e empresarial", afirma Ron Coughlin, presidente da HP Systems Personales. “Ao buscar insights dos clientes, estamos mudando a maneira como criamos e entregamos experiências de computação", conclui Coughlin.

Especificações técnicas

O EliteBook x360 apresenta ferramentas que deixam a produtividade mais fácil, ou seja, conta com um monitor UHD 4K de 13'3 polegadas, com suporte de caneta, para trabalhos de designer, e Windows Hello opcional. Além do mais, o notebook, por ser do meio empresarial, apresenta tecnologias únicas, como o HP Sure Start Gen3, que faz com que os usuários possam reparar documentos com proteção de memória em execução (SMM). Ele também protege o escritório do futuro com o HP WorkWise, o mais avançado aplicativo para smartphone para gerenciamento de PCs e o primeiro a oferecer proteção contra violações.

Valor

O HP EliteBook x360 tem disponibilidade prevista para janeiro de 2017 e o preço estimado é de US$ 1,099 ou R$ 3.538,78 na conversão direta e sem juros.

Outros produtos da HP

Além do EliteBook x360, a empresa apresentou outros computadores na CES, como HP ENVY Curved All-in-One 34, HP Spectre x360 e o monitor monitor curvo OMEN X 35.