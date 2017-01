Novo jogo do Pokémon é lançado para iOS e Android; vídeo

09:17 · 25.01.2017 / atualizado às 09:18

Após o lançamento do hit Pokémon Go, um novo jogo do monstrinho chegu ao Brasil. Pokémon Duel não tem suporte para a língua portuguresa, somente para a japonesa e inglesa, mas promete fazer sucesso entre os fãs, apesar do lançamento ter sido feito sem muito alarde.

No game, os jogadores vão encontrar um gameplay baseado em turnos em um tabuleiro. Você pode mover os seus Pokémons na arena e, ao encontrar os monstrinhos dos adversários, embates entre os dois acontecerão através de um minigame de duelos.

O legal é que o jogo segue o esquema free-to-play, ou seja, o usuário pode aproveitá-lo até o fim sem pagar um centavo.