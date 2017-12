Novo iMac Pro deve custar quase R$ 100 mil no Brasil

09:02 · 15.12.2017

Em sua configuração topo de linha, o modelo pode chegar aos R$ 96.398,00, praticamente o dobro de uma conversão direta ( Imagem: reprodução / Apple Store )

Conforme anunciado pela Apple durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2017, sua conferência anual de desenvolvedores, o iMac Pro chegou ao mercado norte-americano. Por lá, o novíssimo desktop da empresa custa a partir de US$ 4.999, podendo chegar aos US$ 13.427 em sua configuração topo de linha.

No Brasil, o computador já ganhou sua página em português no site tupiniquim da Apple, mas com uma diferença em relação ao site dos EUA: aqui o mesmo equipamento custa R$ 38 mil, quase o dobro de uma conversão direta. Já a versão mais cara consegue chegar aos R$ 96.398,00, também praticamente o dobro de uma conversão direta. Os preços brasileiros podem ser parcelados em 12x ou ganhar 10% de desconto se pagos à vista.

A versão de entrada do computador é bem robusta. Vem com um processador Intel Xeon W com 8 núcleos de 3,2 GHz cada, mas que pode chegar aos 4,2 GHz com Turbo Boost. A memória RAM ECC DDR4 de 32 GB que roda à 2666 MHZ junto do disco sólido (SSD) de 1 TB completam a configuração básica. A placa de vídeo é uma Radeon Pro Vega 56 com 8 GB de memória HBM2 e a rede cabeada chega aos 10 Gb. Quatro portas Thunderbolt 3 e a tela Retina 5K de 27 polegadas com resolução de 5120 x 2880 completam o pacote.

As diferenças para a versão mais cara podem de fato fazer a diferença. Apesar de cada núcleo ter "apenas 2,3GHz", são 10 núcleos a mais e estes ainda podem passar o modelo de entrada com Turbo Boost chegando aos 4,3 GHz. Memória RAM e armazenamento multiplicados por 4 (128GB RAM / 4TB SSD), enquanto a placa de vídeo pula pra Radeon Pro Vega 64, esta com 16GB. O preço ainda inclui Magic Mouse 2 e Magic Trackpad 2.

O mais recente lançamento da Apple ainda não tem data de lançamento no Brasil.