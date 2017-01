Novo dispositivo da família Bamboo é apresentado pela Wacom

16:29 · 04.01.2017

Nesta quarta-feira (04), durante a Consumer Electronics Shows (CES), em Las Vegas (EUA), a Wacom apresentou o novo integrante da linha de smartpads Bamboo, o Bamboo Folio. O produto permite que os usuários transformem os esboços e notas em arquivos digitais apenas selecionando um botão. Ele conta com a mesma tecnologia Wacom presente no Bamboo Slate e Large. Além do mais, o Folio oferece outro benefício adicional para aqueles que procuram transportar de forma fácil e segura suas notas e ideias. A capa cinza texturizada mantém tudo no lugar e oferece proteção elegante para qualquer papel de tamanho A5.

"Nossos smartpads Bamboo são desenvolvidos para se encaixar naturalmente em qualquer fluxo de trabalho, unindo a facilidade de escrever naturalmente com caneta e papel e a tecnologia digital para transformar pensamentos em ideias", afirma Mike Gay, vice-presidente sênior da Unidade de Negócios para o Consumidor da Wacom. "O pequeno Bamboo Folio oferece uma solução para aqueles que estão procurando organizar e proteger suas ideias à medida que as trazem do papel para a nuvem, seja em casa, na escola ou no trabalho", conclui Mike.

Funções

Com o dispositivo, os usuários podem armazenar seus documentos diretamente no Dropbox, Evernote e/ou OneNote. Os arquivos também podem ser salvos no próprio Bamboo, permitindo até 100 páginas.

Valor

O Bamboo Folio estará disponível para compra on-line no site da Wacom Store a partir de R$1099,00 (preço estimado). A previsão de chegada ao Brasil é em abril de 2017.