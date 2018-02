Novo Core i3 da 8ª geração chega com Turbo Boost e Hyper Threading

08:00 · 21.02.2018

Os novos notebooks equipados com o Core i3 8130U devem ser anunciados em breve pelos fabricantes ( Imagem: divulgação )

A Intel anunciou, nesta segunda-feira (19), seu novo processador Core i3 da oitava geração. Com nome técnico de 8130U, a nova CPU tem apenas dois núcleos, mas chega com duas novas tecnologias antes disponíveis apenas para seus irmãos mais velhos, i5 e i7.

Lançada em 2008 para processadores que usavam as arquiteturas Nehalem e Sandy Bridge, o Turbo Boost funciona como um overclock dinâmico. A versão 2.0 da tecnologia, presente no novo i3, aumenta a velocidade do clock do processador, e consequentemente de processamento, caso um algum programa precise.

Com a novidade, a CPU consegue ir de 2.2 até 3.4 GHz, um incremento de 54% em cima da velocidade normal do processador. Para o usuário, o aumento é automático e imperceptível.

A segunda tecnologia que chega à linha de entrada de processadores é o Hyper Threading. Lançado inicialmente para o grande público em novembro de 2002, com a chegada do Pentium 4 Northwood ao mercado, o recurso faz com que cada núcleo possa executar dois processos ao mesmo tempo.

No caso do novo i3, que tem apenas dois núcleos, o Hyper Threading faz com que o processador dual-core se comporte como quad-core quando necessário. Segundo a Intel, a tecnologia oferece um aumento de desempenho de até 30% dependendo da configuração do sistema.

No quesito memória, o 8130U reconhece as novas memórias DDR4 de até 2.400 MHz, mas ainda trabalha com as DDR3 de 2.133 MHz, apesar de estarem saindo do mercado. A memória cache em nível L3 com 4 MB garante que o processador consiga guardar informações recorrentes sobre o que a CPU processa.

A placa de vídeo integrada é a Intel UHD Graphics 620, que não é indicada para jogos com gráficos pesados, edição de vídeos de alta definição, como 4 ou 5k, ou programas que precisam de alto poder de processamento gráfico, como softwares de CAD ou de renderização de ambientes ou produtos.

Resultado

Apesar da Intel ter apresentado sua oitava geração de processadores em setembro do ano passado, o lançamento desta segunda feira é inédito pois traz para a família i3 tecnologias antes presentes apenas nos processadores das famílias i5 e i7. Mesmo tendo apenas quatro núcleos, os modelos i3 8350K (4 GHz) e i3 8100 (3,6 GHz), lançados em setembro de 2017, não dispunham das tecnologias Turbo Boost nem Hyper Threading, o que dificultava o uso desses processadores em equipamentos mais simples, já que consomem mais bateria.

O downsizing do processador para 2.2 GHz torna ele menor e mais econômico, mas que ainda consegue chegar aos 3.4 GHz com o Turbo Boost e simular quatro núcleos com o com Hyper Threading, beneficiando as máquinas que não precisam de tanto poder de processamento a todo momento, mas que não deixa o usuário na mão caso ele precise.

De acordo com a Intel, os novos notebooks equipados com o i3 8130U devem ser anunciados em breve pelos fabricantes.