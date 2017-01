Novo console do PlayStation 4 é anunciado pela Sony

13:49 · 10.01.2017

O console começará a ser vendido no dia 24 de janeiro ( Foto: Reprodução )

Os usuários do PlayStation receberam uma boa notícia nesta terça-feira (10), pois a Sony anunciou o novo modelo do PS4, que começará a ser comercializado no final do mês de janeiro (24). O console é diferente dos demais da empresa, sendo mais leve, mais fino e com uma nova cor (Glacier White).

De acordo com a Sony, o produto será comercializado na região PAL, área de publicação de dispositivos e/ou de jogos eletrônicos que abrange a Ásia, Europa, Oceania e alguns países da África e América.

Especificações técnicas

O novo modelo do PlayStation 4 terá um HD de 500GB e um joystick da mesma cor do console, Glacier White.