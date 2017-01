Novo brinquedo da marca Lego ensina programação às crianças

08:59 · 06.01.2017

A Lego apresentou durante a CES, evento de tecnologia que acontece em Las Vegas, nos EUA, até domingo (8), o novo produto da marca, chamado "Lego Boost", que une as características do clássico brinquedo com novas experiências de programação por meio de um aplicativo gratuito.

O "Lego Boost" traz instruções e comandos de proramação que permitem que as crianças criem até cinco objetos diferentes, incluindo um robô. O brinquedo é indicado para pequenos a partir de 7 anos.

A novidade chega ao mercado no 2º semestre e vai custar US$ 160 dólares, cerca de R$ 515.