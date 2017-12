Novas funções do Google Flights, Google Trips e da busca de hotéis ajudam a planejar as férias

09:00 · 23.12.2017

De olho no planejamento das próximas férias de seus usuários, o Google listou os novos recursos do Google Flights, Google Trips e da busca de hotéis para ajudá-los. Confira:

Sair de férias é muito gostoso, mas se preocupar em achar o melhor preço pode ser estressante. Usando machine learning e análises estatísticas de grandes volumes de dados de históricos de vôos, o Google Flights sempre mostrará uma variedade de resultados para ajudar a descobrir quando é melhor agendar seus vôos.

Agora, quando você busca por um vôo em seu telefone, uma dica irá aparecer para te alertar se “os preços estão mais baixos que o normal” e por quanto. O recurso também irá mostrar se os preços “não cairão mais” graças a análises feitas pelos algoritmos de previsão de preços. Então, quando estiver pesquisando um vôo, você saberá imediatamente se viu uma oferta, ou se o preço que está vendo é o melhor disponível no momento.

Da mesma forma, quando você procurar por um hotel no Google, uma nova dica irá aparecer imediatamente acima dos resultados se as tarifas do quarto estiverem acima do normal e também se o local estiver mais cheio do que de costume por causa de um evento, por exemplo.

Caso ainda não esteja pronto para reservar e prefira esperar para ver se os preços caem, você pode receber e-mails de alerta de preço, simplesmente optando por usar o recurso Hotel Price Tracking (Rastreamento de Preço de Hotel). O recurso está disponível para todos os usuários que buscam hotéis em seus telefones. A novidade chegará ao desktop próximo ano.

Depois de agendar vôo e hotel e chegar ao seu destino, é hora de se divertir. A nova funcionalidade de descontos do Google Trips te ajuda a acessar instantaneamente ofertas de emissão de bilhetes e passeios nas principais atrações e atividades. Agende um passeio nas ruínas Maias perto de Cancun ou tenha acesso prioritário ao topo da Torre Eiffel em Paris. Não importa para onde você está indo (e se você precisa de ideias), o Google Trips facilita a navegação e acesso a passeios divertidos para fazer nas suas férias sem gastar todo o seu dinheiro.