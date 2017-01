Novas câmeras de segurança são apresentadas pela Samsung

13:47 · 04.01.2017

Os dispositivos foram apresentados ao público na CES e pode ser comercializado em breve ( Foto: Divulgação/Samsung )

Nesta quarta-feira (04) aconteceu a CES, a exposição anual de eletrônicos de consumo, em Las Vegas (EUA). Nela, várias empresas apresentaram seus novos produtos, entre elas está a Samsung. A corporação coreana disponibilizou para o público as suas novas câmeras externas de segurança e a sua linha de babás eletrônicas.

Os dispositivos para auxiliar aos pais nos cuidados dos bebês apresentam novos sistemas de monitoramento. Além do mais, eles possuem inclinação de 110 graus, movimentação de 300 e câmeras de HD com resolução de 720 pixels.

Câmeras

O Home Wisenet SmartCam A1, pode ser usada do lado interno ou externo de uma casa, filmando todos as áreas da residência, de acordo com a Samsung. A câmera tem uma visão de 130 graus e resolução HD. Na sua base, o equipamento apresenta rastreador de objetos de até 350 graus, capturando até 720 pixels.