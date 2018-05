Nova versão do Firefox quer eliminar senhas

08:40 · 09.05.2018 / atualizado às 19:02

A Mozilla lançou, nesta quarta-feira (9), a versão 60 do Firefox para Windows, Mac, Linux e Android. A maior novidade da nova compilação é que ela chega com a API de Autenticação da Web para navegadores de desktop.

A tecnologia é um novo padrão de segurança que permite que os usuários do Firefox façam login em todas as suas contas on-line com um único dispositivo físico de criptografia, como tokens. A novidade também vai servir para eliminar autenticação de dois fatores, largamente utilizada hoje em dia, onde o usuário recebe uma mensagem de texto, ou e-mail, com um código que serve para autenticar a senha digitada. A API de Autenticação da Web não elimina completamente o uso de senhas já que somente os sites que reconhecem a autenticação da Web funcionarão.

Ainda não está claro se dispositivos de criptografia brasileiros, como tokens usados para certificados digitais, tipo o e-CPF, já funcionarão com essa versão do navegador. Eventualmente, a tecnologia poderia funcionar com reconhecimento facial, impressões digitais e outros métodos de segurança, como smartphones através da tecnologia de comunicação por campo de proximidade (NFC, em inglês).

A Mozilla também lançou uma versão corporativa do Firefox 60, que permite que os departamentos de TI personalizem os navegadores para os funcionários. A página New Tab também foi redesenhada e as recomendações do Pocket (com histórias patrocinadas) começarão a ser lançadas. O Firefox Quantum foi lançado em novembro de 2017 na versão 57 do navegador prometendo maior velocidade. Atualmente, está disponível para computadores rodando Windows, Mac ou Linux, além de versões para iOS e Android.