Nova tecnologia para dores musculares é apresentada na Expo Atleta

11:22 · 28.12.2016 / atualizado às 11:25 por Estadão Conteúdo

Para quem deseja praticar exercícios físicos sem incômodos durante ou após os treinos, uma nova tecnologia para alívio das dores musculares será apresentada na Expo Atleta, feira onde os atletas que participarão da 92ª Corrida Internacional de São Silvestre fazem a retirada de seus kits oficiais para a corrida e ainda conferem as novidades do segmento. A feira será realizada de 27 a 30 de dezembro, no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo.

Fabricado com nanotecnologia japonesa, o produto acaba de chegar ao mercado brasileiro. Conhecido como Helical, o disco de silicone com nanotubos de carbono é aplicado sobre a pele. Ao entrar em contato com o músculo tensionado, absorve ondas eletromagnéticas, gerando energia térmica e o relaxamento da musculatura.

O dispositivo é ideal para pessoas que fazem exercícios físicos regularmente, pois alivia e previne as dores, sem prejudicar os treinos. "Os tratamentos não farmacológicos são geralmente considerados seguros porque têm efeitos adversos mínimos", diz o presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, Dr. Irimar de Paula Posso.

Segundo a entidade, a atividade física regular, progressiva e com acompanhamento profissional ajuda a tratar, cuidar e prevenir esse desconforto, além de restabelecer o equilíbrio articular, lubrificar as articulações e fortalecer a musculatura.

Para conhecer mais sobre o produto, basta clicar aqui.