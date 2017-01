Nova plataforma do Vine ficará disponível em janeiro

14:59 · 05.01.2017 / atualizado às 15:32

O Vine, serviço de armazenamento de vídeos em formato curto, foi encerrado pelo Twitter em outubro o ano passado (2016). Ontem (04), a rede social anunciou em sua plataforma que lançará no dia 17 de janeiro, um novo aplicativo que se parecerá com o extinto.

Chamado de "Vine Camera", a plataforma trabalhará diretamente com o Twitter, ou seja, os usuários irão desenvolver vídeos de até 6,5 segundos, diferente do original que eram 7, e compartilhar diretamente com a rede social.

Apesar da revitalização, o "Vine Camera" não terá a mesma liberdade e eficiência que o "original". Isso porque, o Twitter está usando o novo aplicativo para fazer com que sua plataforma fique mais popular entre o público.

Mesmo três meses depois do fim, os usuários do Vine com contas no novo aplicativo poderão rever seu acervo online e por meio dos sistemas operacionais Android e iOS, ficarão livres para realizarem backup de arquivos, junto com postagens e comentários.