Nova equipe disputará o Circuito Desafiante do game League of Legends

07:29 · 20.01.2017 / atualizado às 07:30

Lineup da Keep Gaming

A Keep Gaming anuncia a aquisição da vaga da Big Gods – uma das principais organizações do eSport do País –, entrando, assim, no cenário competitivo de League of Legends (LoL), em que disputará o Circuito Desafiante no primeiro split de 2017. A Big Gods anunciou recentemente sua entrada no cenário norte-americano do jogo e, de acordo com as regras da Riot Games, não pode atuar em duas regiões diferentes.

“Decidimos expandir a atuação da Keep Gaming e percebemos que o League of Legends seria a escolha ideal para um novo time”, comenta Victor “Abismo” Soares, fundador da organização. “Nosso principal objetivo é transformar em realidade o sonho de jogadores em se tornarem atletas profissionais. Com isso, esperamos que o cenário se solidifique com o surgimento de novas equipes e a ascensão de jovens talentos”, completa.

“Começamos com uma equipe bastante pequena e agora já fazem parte da organização mais de 30 membros, divididos entre streamers e atletas, que hoje, defendem nossa organização em três títulos diferentes. Estamos fazendo nossa pequena parte, em direção a profissionalização do cenário de eSports no Brasil”, afirma Lucas “Marduk” Rampinelli, presidente da Keep Gaming. “O time está bastante animado com a oportunidade de participar do Circuito Desafiante e daremos nosso melhor para chegar ao CBLoL”.

Lineup da equipe de League of Legends da Keep Gaming:

Augusto “Kveeykva” Boll - topo

Bruno “Bgob” Giovane - selva

Luis “Deoxys” Gustavo - meio

Matheus “Theusma” Lima - atirador

Daniel “Visk” Victor – suporte

Rodrigo “Ken Harusame” Romero – treinador

Fabio “Venom” Guimarães – Analista

Erick “Berick” Gustavo - reserva

Henrique “xanado” Schoenardie – reserva

Lucas "Koga" Godoy – reserva

Augusto “Klaus” Clauss – reserva