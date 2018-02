Nokia apresenta quatro novos celulares em evento de tecnologia

08:43 · 27.02.2018 / atualizado às 08:47

A Nokia apresentou nesta terça-feira (26) quatro novos celulares durante a Mobile World Congress 2018, maior evento de tecnologia móvel, que acontece em Barcelona, na Espanha.

São eles o Nokia 8 Sirocco, 7 Plus, 6 e 1. Todos, com exceção do Nokia 1, são participantes do programa Android One, projeto do Google para desenvolver celulares com Android puro.

Veja as especificações técnicas de cada um:

Nokia 8 Sirocco

Sistema: Android 8 Oreo (Android One)

Tela: pOLED 5,5’’ (2.560 x 1440 pixels de resolução)

Processador: Snapdragon 835

RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Câmera traseira: dupla com 13 MP e 12 MP

Câmera frontal: 5 MP

Bateria: 3.260 mAh (não removível)

Conectividade/recursos: 4G, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, sensor de digitais, NFC, GPS/Glonass, USB-C

Dimensões e peso: 140,93 x 72,97 x 7,5 mm / não informado

Preço: 749 euros

Nokia 7 Plus

Sistema: Android 8 Oreo (Android One)

Tela: LCD IPS 6’’ Full HD+ (2.160 x 1.080 pixels)

Processador: Snapdragon 660

RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB / 128 GB via microSD

Câmera traseira: dupla com 13 MP e 12 MP

Câmera frontal: 16 MP

Bateria: 3.800 mAh

Conectividade/recursos: 4G, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, sensor de digitais, NFC, GPS/Glonass, USB-C, Jack 3.5mm

Dimensões e peso: 158,38 x 75,64 x 7,99 mm / não informado

Preço: 399 euros

Nokia 6

Sistema: Android 8 Oreo (Android One)

Tela: LCD IPS 5,5’’ Full HD (1.920 x 1080)

Processador: Snapdragon 630

RAM: 3GB/4 GB

Armazenamento: 32 GB/64 GB - microSD até 128 GB

Câmera traseira: 16 MP

Câmera frontal: 8 MP

Bateria: 3.000 mAh

Conectividade/recursos: 4G, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, sensor de digitais, NFC, GPS/Glonass, USB-C, Rádio FM, Jack 3.5mm

Dimensões e peso: 148,8 x 75,8 x 8,15mm / não informado

Preço: a partir de 279 euros

Nokia 1

Sistema: Android Go (baseado no Android 8 Oreo)

Tela: 4,5’’ 854 x 480 pixels de resolução

Processador: MediaTek MT6737M

RAM: 1 GB

Armazenamento: 8 GB / microSD até 128 GB

Câmera traseira: 5 MP

Câmera frontal: 2 MP

Bateria: 2.150 mAh

Conectividade/recursos: 4G, Wi-Fi b/g/n , Bluetooth 4.2, GPS/Glonass, USB 2.0, Jack 3.5mm, Rádio FM

Dimensões e peso: 133,6 x 67,78 x 9,5mm / não informado

Preço: a partir de 279 euros