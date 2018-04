Nintendo anuncia jogo inédito para smartphone

09:05 · 30.04.2018

A Nintendo, em parceria com o estúdio japonês Cygames, anunciou um novo jogo para smartphones e tablets. Desta vez não é uma versão inédita de nenhuma franquia já conhecida, mas sim um jogo de RPG inédito, chamado "Dragalia Lost".

Ainda não se sabe muitos detalhes do game. O que foi anunciado é que "Dragalia Lost" será lançado no meio do ano no Japão, Taiwan, Hong Kong e Macau, e no futuro o jogo chega também à América do Norte e Europa.

Ainda não se sabe se o jogo chegará ao Brasil.

A parceria entre Nintendo e Cygames foi anunciada por Tatsumi Kimishima, que é CEO da Nintendo.

A empresa ainda anunciou uma versão de "Mario Kart" para smartphone, ainda sem data de lançamento.