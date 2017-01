Netflix anuncia maior aumento trimestral de usuários de sua história

09:02 · 19.01.2017 por AFP

Com a nova lei, os serviços de transmissão online de áudio e vídeo passam a ser taxados com alíquota mínima de 2%.

A Netflix anunciou na última quarta-feira (18) o aumento trimestral de usuários mais importante desde o lançamento de seu serviço de streaming por assinatura, há dez anos, impulsionando sua ação para novos recordes históricos.

A empresa estimou um número de 93,8 milhões de usuários no fim de dezembro, o que representa um aumento de 7,05 milhões em três meses, ultrapassando largamente sua previsão de aumento de 5,2 milhões, que havia sido comunicada em outubro.

"Foi o maior trimestre em termos de contagem líquida da nossa história, pelo aumento de assinantes tanto nos Estados Unidos como no exterior", comemorou a diretoria da empresa em sua carta trimestral destinada aos acionistas.

No quarto trimestre do ano passado, a Netflix ganhou 1,93 milhão de usuários nos Estados Unidos e 5,12 milhões no exterior, onde atualmente está intensificando os esforços e onde se encontram 47% de seus clientes.

O grupo se mostra otimista diante do primeiro trimestre de 2017 e espera aumentar sua audiência com outros 5,2 milhões de usuários, sendo 3,7 milhões no exterior.

Nas transações eletrônicas após o fechamento da bolsa de Nova York, a ação da Netflix subia mais de 8%. Se este aumento for confirmado na quinta-feira (19) durante a sessão oficial, pode ocorrer um novo recorde histórico.