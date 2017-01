Nasa lança aplicativo gratuito e educativo

12:30 · 23.01.2017 / atualizado às 12:31

A Nasa lançou em dezembro o aplicativo "Space Science Investigations: Plant Growth", disponível para download gratuito para Android e iOS, que tem como objetivo educar os usuários sobre o que está acontecendo na Estação Espacial Internacional.

O internauta, que deve completar missões para o personagem Naomi, também pode ajudá-lo com a experiência de crescimento de plantas através do Sistema de Produção Vegetal.

A estação espacial no jogo é uma réplica do modelo real que está no espaço. Também é possível descobrir características exclusivas da estação.