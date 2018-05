Não vai ser mais preciso tirar print do Spotify para postar no Stories

08:20 · 02.05.2018 / atualizado às 08:25

( Foto: Divulgação )

Nesta terça-feira (1º), Mark Zuckerberg anunciou, durante uma conferência para desenvolvedores do Facebook, várias novidades para a rede social e os serviços adjacentes, como o Instagram.

Falando especificamente da plataforma de fotografia, o foco foi na integração com dois softwares: Go Pro e o Spotify.

No primeiro caso, o Instagram permitirá que o usuário importe diretamente fotos e vídeos das câmeras sincronizadas para as postagens no Stories.

Já com o Spotify, a rede social vai permitir que os usuários compartilhem o que estão ouvindo com seus amigos de uma maneira mais simples. Para desfrutar dessa função, basta tocar no ícone de compartilhamento em qualquer aplicativo com suporte ao novo recurso. Depois de adicionar o conteúdo, é possível editá-lo antes de compartilhá-lo com seus contatos. A integração também está disponível no Facebook.

Até então era necessário tirar um print do Spotify, ir para o Instagram e subir a foto para compartilhar seu gosto musical com seus amigos.

Mais integrações com outros softwares devem chegar ao Instagram em breve, ainda segundo o que foi anunciado na conferência.

Por enquanto, as novidades estão disponíveis para Android e deve chegar em breve ao iOS.