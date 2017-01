Não deixe que uma conexão instável te atrapalhe nas buscas

07:36 · 19.01.2017

Seja você um viajante habitual lendo as notícias em uma rede instável, um agricultor procurando por preços de produtos, mas sem conexão nos campos, ou está apenas passando por um túnel, nem tudo está perdido se sua busca for interrompida por uma conexão ruim. De acordo com a assessoria de imprensa do Google, agora, com o aplicativo para Android, mesmo se sua busca falhar, o Google promete te entregar os resultados assim que a conexão for restabelecida - e você continuará sua pesquisa com um único toque.

As redes móveis podem ser inconsistentes ou instáveis e, às vezes, mesmo que você tenha uma conexão ao iniciar sua pesquisa, ela poderá falhar antes de obter seus resultados. "Com essa mudança, os resultados da busca são salvos assim que forem recuperados, ainda que você perca sua conexão mais tarde ou entre em modo avião. Da próxima vez que você perder o serviço, sinta-se à vontade para enfileirar suas pesquisas, deixar o seu telefone longe e continuar com o seu dia. O aplicativo do Google funcionará nos bastidores para detectar quando a conexão estiver disponível novamente e te entregar os resultados da pesquisa assim que estiverem completos", afirma comunicado do Google.

Ainda de acordo com comunicado do Google, se você está preocupado com o consumo de dados ou a duração da bateria, esse recurso não consumirá sua bateria, segundo o Google. "Ao buscar páginas de resultados de pesquisa simplificadas, ele impactará minimamente no uso de dados".

A última dica do comunicado é que você deve, antes de sair de casa, checar se está com a versão mais recente do aplicativo do Google para Android e, "na próxima vez que esbarrar em uma rede móvel irregular, seus resultados estarão garantidos".