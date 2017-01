Namco anuncia nova franquia de Tekken para consoles e computadores

13:37 · 24.01.2017

Tekken é um clássico do mundo dos games ( Foto: Divulgação/Namco )

Os amantes dos jogos de luta ganharam uma boa notícia nesta terça-feira (24). Isso porque, a Namco, desenvolvedora de games, anunciou que está lançando o Tekken 7, o novo capítulo da franquia. Ele chegará nas Américas no dia 02 de junho deste ano (2017) e será compatível com PlayStation 4, Xbox One e computadores via Steam.

De acordo com a Namco, o Tekken 7 apresentará níveis mais altos no desenvolvimento dos jogos de luta, oferecendo equilíbrio e afinação adicional na sua jogabilidade. Assim como as outras franquias, o game contará com um modo história e múltiplos personagens, além da implementação de torneios online.