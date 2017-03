09:20 · 20.12.2016

"One Dance", música do cantor Drake, bateu um recorde inédito no Spotify. O sucesso foi a primeira faixa a ser ouvida 1 bilhão de vezes no serviço de streaming. O artista já ocupava o topo como a música mais ouvido do aplicativo.

A novidade veio dias depois de Drake ficar com os três primeiros lugares no ranking da Apple Music. Além disso, a música "One Dance" figurou no topo da lista Billboard Hot 100 por 10 semanas.