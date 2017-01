Museu do Videogame Itinerante fará longa temporada em dois shoppings de Fortaleza

07:23 · 31.01.2017

O ano de 2017 reserva ainda mais surpresas para quem curte videogames em Fortaleza. O Museu do Videogame Itinerante, o primeiro museu do gênero registrado no País, anunciou que voltará este ano ao Ceará em uma longa temporada que incluirá exposições em dois shoppings da capital durante 39 dias. De 12 de agosto a 3 de setembro de 2017, o evento ocorrerá no Shopping RioMar Fortaleza, no Bairro do Papicu. Logo em seguida, no período de 9 a 24 de setembro de 2017, a exposição continua no Shopping RioMar Kennedy, no Bairro Presidente Kennedy. Em ambos, os visitantes poderão curtir gratuitamente, além de uma exposição que resgata 45 anos de evolução dos videogames, ilhas de consoles clássicos para jogar, concurso no Palco Just Dance 2017, simuladores de corridas, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes e a maior novidade: as áreas PlayStation VR e Nintendo Switch.

O Museu do Videogame Itinerante, que somente em 2015 e 2016 recebeu mais de 7 milhões de visitantes em 15 cidades, é o primeiro do gênero do país registrado pelo Ibram – Instituto Brasileiro de Museus. Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris.

"É engraçado pensar que isso tudo começou com uma discussão de relação de casal. Todos os videogames da exposição estavam em minha casa e, em um belo dia de faxina, minha esposa me deu um ultimato: ou você transforma essa sua coleção em um museu para tirar de casa ou você e esses videogames vão para fora de casa", explica Cleidson Lima, que é colecionador há mais de 15 anos e hoje conta mais de 340 consoles e cerca de 4 mil jogos.

A exposição totalmente interativa resgata quatro décadas de história da evolução dos videogames. De acordo com o curador do Museu do Videogame, Cleidson Lima, entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogamefabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros. Foram incluídos ao acervo de consoles para jogar no evento

Além das ilhas de antigos, o Museu do Videogame Itinerante também tem espaço para as novas gerações de consoles. Os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos da PlayStation em totens multimídia com PlayStation 4 já conhecidos nos grandes eventos de games no Brasil e no exterior. Além disso, é possível também pilotar supermáquinas em cockpits para PS4 que trazem gráficos como se estivesse em uma pista real.

PlayStation VR e Nintendo Switch

Uma das novidades desse ano é a área de PlayStation VR, na qual os visitantes poderão experimentar, gratuitamente, a nova tecnologia de realidade virtual para os consoles PlayStation 4. Para os amantes da Nintendo, o evento contará também com a área do Switch, novo console da companhia japonesa que será uma mistura de console e portátil.

Para aqueles que curtem dançar e suar a camisa, uma outra atração no evento é o palco Just Dance 2017. Nele, o jogador é desafiado a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais e, assim, alcançar a melhor pontuação no ranking do evento. Os mais bem colocados poderão, inclusive, participar do concurso Just Dance 2017, da Ubisoft, e faturar brindes e prêmios.

Um dos momentos mais aguardados será o concurso de Cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime (animações japonesas), mangá (quadrinhos japoneses) ou videogames.