Museu do Videogame Itinerante chega ao RioMar Kennedy nesta sexta-feira, 14

12:10 · 13.09.2018 / atualizado às 12:22

O Museu deixou o RioMar Fortaleza e segue para o RioMar Kennedy ( Foto: Museu do Videogame/Divulgação )

O Museu do Videogame Itinerante inicia a partir do dia 14 de setembro a segunda temporada no RioMar Kennedy. A exposição interativa é considerada um dos eventos indoor para shoppings mais visitados do país e resgata 46 anos de história dos videogames com programação gratuita. O Museu ficará Praça de Eventos do Piso L2, funcionando de segunda a sábado das 10h às 21h e aos domingos e feriados das 13h às 20h. A entrada é gratuita.

A novidade desta temporada é o Meet&Greet com André ManaJJ, primeiro campeão brasileiro de League of Legends (CBLOL), pro player e atuante na área de streaming e geração de conteúdo de games. O encontro acontecerá no dia 22 de setembro, a partir das 17h. Durante o evento, os fãs poderão ainda participar de sessão de fotos com os cosplays Zilean Skin Lua Sangrenta do jogo League of Legends, All Might e Katsuki Bakugou, personagens do anime Boku no Hero Academia.

Durante a temporada no shopping, os visitantes também poderão conferir a evolução dos videogames, ilhas de consoles clássicos para jogar, Palco Just Dance 2018, simuladores de corridas, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, áreas PlayStation VR e Nintendo Switch, entre outros.

Encontro K-Pop

No dia 29 de setembro, último dia da exposição, a programação contará com encontro k-pop das 13h às 19h, com Special Stage apresentações de grupos covers de k-pop, brincadeiras e Random Play Dance com muita música pop coreana.

Campeonato Just Dance

Logo após o encontro k-pop, a partir das 19h, ocorrerá o concurso Just Dance para aqueles que curtem dançar e suar a camisa. O evento terá ainda a participação do bi-campeão do Mundial de Just Dance, Diegho San.

Durante o concurso, o jogador é desafiado a imitar os mesmos movimentos de dançarinos profissionais virtuais e, assim, alcançar a melhor pontuação no ranking do evento. Os dez finalistas com maior pontuação durante a temporada do Museu no RioMar Kennedy irão disputar o pódio. Os três melhores receberão premiação. As inscrições ocorrerão de 14 a 28 de setembro e podem ser feitas ao lado do Palco Just Dance, no Piso L2.

Sobre o Museu

O Museu do Videogame Itinerante reúne cerca de 5 milhões de visitantes por ano e é o primeiro do gênero do país registrado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris.

SERVIÇO

Museu do Videogame Itinerante no RioMar Kennedy

Data: 14 a 29 de setembro

Horário: segunda a sábado das 10h às 21h e aos domingos e feriados das 13h às 20h

Local: Piso L2, Praça de Eventos - RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Entrada gratuita

Mais informações: (85) 3089-0909