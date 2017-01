Mulher se descontrola e invade loja com carro por causa de iPhone quebrado; vídeo

11:19 · 17.01.2017 / atualizado às 12:15

Cliente revoltada invade loja após ter tela de iPhone quebrado. ( Reprodução/Vídeo )

Na última quinta-feira (12), em Palm Springs, na Flórida, Shinobia Montoria Wright, de 26 anos, causou uma confusão em uma T-Mobile da cidade e acabou sob custódia das autoridades locais.

Ela foi até uma loja da empresa tentar ganhar um celular substituto já que o dela estava com a tela quebrada.

De acordo com o atendente, ela parecia entorpecida e tentou até roubar um smartphone do local.

Funcionário e cliente saem feridos

No dia seguinte, ainda irritada porque não conseguiu o que queria, Shinobia voltou a loja e usou seu SUV Nissan para quebrar a fachada e invadir a T-Mobile. Depois disso, ela desceu do carro e usou um rodinho de mão para quebrar as vitrines restantes. Um funcionário ficou machucado. Ela ainda machucou um homem no pescoço com uma arma improvisada.

A mulher também se machucou e foi levada ao hospital. Após o ocorrido, Shinobia explicou que ficou com raiva após descobrir que, mesmo tendo pago por um seguro, teria que gastar mais para receber um iPhone substituto.

Os danos à loja ficaram estimados em US$ 30 mil, enquanto o novo iPhone custa, em média, US$ 640. A mulher está sob custódia das autoridades enquanto avaliam se ela possui problemas psicológicos.