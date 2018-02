Moto Snap permite tirar fotos e imprimir na hora com apenas um clique

14:42 · 21.02.2018 / atualizado às 14:44

O novo Moto Snap da Motorola, o Polaroid Insta-Share Printer, já está disponível para venda no Brasil. O módulo funciona como uma impressora e é muito fácil de usar. Basta conectar o Moto Snap em qualquer aparelho da família Moto Z, pressionar o botão físico para ativar a câmera, tirar uma foto e imprimir diretamente do celular.

"Com esse Moto Snap, a Motorola mais uma vez quebra paradigmas, tirando novamente as fotos do ambiente digital e dando oportunidade para que os usuários tenham seus momentos impressos. A opção por um papel adesivo deixa a experiência divertida e diversificada, ampliando o leque de opções de usabilidade do acessório", explica Renato Arradi, diretor de Produtos da Motorola no Brasil.

A Polaroid Insta-Share Printer também permite imprimir as imagens favoritas diretamente do Facebook, Instagram e Google Photos. Para quem gosta de usar o lado criativo, ainda é possível personalizar as fotos com filtros, bordas e textos.

A impressão é feita com o papel Polaroid Premium Zin, com 2x3", sem borrões e sem necessidade de tinta. O papel também é autocolante, isto é, depois de imprimir suas melhores fotos, é possível remover o fundo adesivo e colá-las em qualquer lugar.

Disponibilidade e preço

O Moto Snap Polaroid Insta-Share Printer é compatível com todos os aparelhos da linha Moto Z (Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play e Moto Z2 Force) e está disponível a partir desta quarta-feira (21) nos quiosques e no site oficial da Motorola por R$ 999 individualmente ou no kit Moto Z2 Play + Moto Snap Polaroid Insta-Share Printer por R$ 2.499,00.