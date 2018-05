Moto e5 começa a ser vendido oficialmente no Brasil em 11 de maio por R$ 899

12:27 · 08.05.2018 / atualizado às 12:41

Novo lançamento da Motorola no Brasil, o moto e5 está em pré-venda exclusiva pelo site oficial da Motorola entre os dias 8 e 10 de maio. O smartphone chegará às lojas brasileiras a partir de quinta-feira (11).

O celular tem tela Max Vision 18:9 de 5,7 polegadas, 4.000 mAh de bateria e vem com carregador rápido de 10w. A câmera tem foco automático e 13 MP de alta resolução e foco automático com tecnologia PDAF. As selfies também estão garantidas, com a câmera frontal de 5 MP e flash de LED.

Com o novo moto e5, não é preciso se preocupar mais com senhas: basta tocar no sensor de impressão digital para ativar e desbloquear o smartphone instantaneamente.

O lançamento ainda tem processador Qualcomm quad-core de 1,4 GHz3 e 2 GB de memória RAM. Além disso, é possível armazenar vídeos, fotos e músicas nos 16 GB de armazenamento total, que pode ser expandido até 128 GB, com um cartão microSD opcional.

O moto e5 já vem com o Android Oreo, além do Google Fotos integrado à câmera do smartphone. Assim, as memórias do usuário são automaticamente armazenadas em alta qualidade na nuvem e podem ser facilmente pesquisadas, compartilhadas e editadas de qualquer dispositivo.

Em ano de Copa do Mundo, o moto e5 vem com rádio FM para curtir a seleção. V

Preço e disponibilidade

O novo moto e5 estará disponível em pré-venda exclusiva a partir de 8 de maio, na loja oficial da Motorola e nos quiosques da marca. A partir do dia 10 de maio, os principais varejistas do País também começarão a vender o produto. Disponível nas cores platinum e ouro, com preço sugerido de R$ 899.