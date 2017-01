Morre fundador da Namco

11:08 · 30.01.2017

Masaya Nakamura, fundador da Namco, faleceu na última segunda-feira (22). No entanto, a informação só foi divulgada oficialmente nesta segunda-feira (30). A Bandai Namco também não divulgou a causa da morte.

Masaya tinha 91 anos e abriu a Namco em 1955. A empresa cresceu ao fabricar máquinas de games arcades, mas seu legado foi definido em 1980, com a chegada do Pac-Man. Em 2005, a Namco se uniu com a Bandai.

Em 2007, o profissional recebeu a Ordem do Sol Nascente, condecoração japonesa entregue para aqueles que prestaram "longos méritos e serviços ao país".