Monitor LG UltraFine 5K Display tem funcionamento comprometido quando colocado perto de um roteador

08:46 · 01.02.2017 / atualizado às 08:57

Quando a Apple parou de produzir os monitores Thunderbolt Display para usuários de MacBook Pro, a empresa recomendou o uso de produtos de outra marca, como o LG UltraFine 5K Display.

No entanto, o monitor que mede 27 polegadas e reproduz imagens na resolução de 2560x1440 tem seu funcionamento comprometido quando está próximo de um roteador.

O defeito foi apontado publicamente no site 9toMac, por Zac Hall, que adquiriu o monitor e se deparou com o problema. Hall também testou o LG Ultrafine 5K Display distante do roteador e ele funcionou perfeitamente.

"Coloque um Ponto de Acesso WiFi (ou roteador) próximo do monitor (a menos de 1,2 metros) e ele fará com que a tela pisque (fique escura por um instante). Coloque-o mais perto e o visor fica preto até que o ponto de acesso seja afastado o suficiente do monitor. O problema é intermitente, mas parece depender da quantidade de tráfego de WiFi que passa pelo roteador. Após ter trabalhado como engenheiro elétrico por 35 anos, devo dizer que isso é uma falha de design séria e de má qualidade. Até que a Apple e a LG solucionem esse problema, eu não recomendaria a compra desse produto", explicou.

A LG deu um retorno ao homem e confirmou o feito. "Compreendo sua preocupação e a frustração que está sentindo agora. Nesse caso, por favor, verifique se o monitor está perto do roteador. Isso pode afetar a performance do monitor. Por gentileza, mantenha o monitor longe do roteador para que possamos isolar o problema. Se não for esse o caso, por favor dê prosseguimento para que possamos ajuda-lo adequadamente".