Minimaratona de tecnologia e inovação está com inscrições abertas em Fortaleza

11:40 · 16.07.2018 / atualizado às 12:33

O Hackday Fortaleza SENDI 2018 está com inscrições abertas até o dia 10 de agosto. O evento, voltado ao desenvolvimento de tecnologia e inovação para solucionar problemas do setor elétrico, ocorrerá no dia 18 de agosto, das 7h às 20h, na Enel Distribuição Ceará. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do evento.

Podem participar profissionais e estudantes das mais diversas áreas como administração, engenharia, design, desenvolvimento de sistemas, comunicação e informática, com idade mínima de 18 anos até a data do evento.

O Hackday Fortaleza será composto por dez equipes de cinco integrantes cada, que devem desenvolver durante o período de oito horas, de 9h às 17h30, uma solução funcional para um problema real do setor elétrico e apresentá-la em um pitch.

Para definir o vencedor da competição serão analisados três critérios: funcionalidade, aplicabilidade e avaliação de pitch. A equipe ganhadora recebe um prêmio no valor de R$ 5 mil, a ser dividido igualmente entre os membros da equipe. O evento ainda garante certificação a todos os participantes.

O Hackday é uma etapa preliminar do Hackathon SENDI 2018, maratona de 48h de programação, prototipagem e colaboração que faz parte da programação do XXIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI 2018), a ser realizado em novembro de 2018, em Fortaleza. Outras etapas da competição já foram realizadas em Sobral e Juazeiro do Norte.