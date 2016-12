Microsoft pode atualizar Windows 10 para que jogadores executem games com mais eficiência

17:17 · 28.12.2016

A informação ainda não foi confirmada pela Microsoft ( Foto: Reprodução )

Os usuários que usam os computadores para jogarem, ganharam uma notícia e tanto nesta quarta-feira (28). Isso porque, o vazamento de uma edição da Microsoft (build 14997) confirmou que a empresa está atualizando a plataforma do Windows 10 para que os jogadores tenham mais eficiência na hora de "rodarem" os jogos ricos em gráficos.

A build, que ainda não foi liberada nem para testes, se chamará "Gamemode", ele fará com que os computadores otimizem e executem os altos índices dos gráficos e elimine as plataformas de segundo plano, que fazem com que os jogos fiquem travando.

Como funciona

A princípio, o processador deve entrar em vigor logo após um usuário entrar em algum jogo, reconhecendo automaticamente, assim como os sistemas operacionais presentes em videogames no mercado.