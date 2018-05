08:51 · 23.02.2018

Já está disponível para download o mais recente jogo do Microsoft Studios, Age of Empires: Definitive Edition. Vendido por R$ 36,95, o game está disponível apenas para PCs com Windows 10. Enquanto a empresa de Bill Gates anima o fim de semana dos gamers, a Criterion Games anunciou, na última terça-feira (20), que Burnout Paradise Remastered estará disponível a partir de 16 de março de 2018 para PlayStation 4 e Xbox One.

A "versão definitiva" do jogo de estratégia em tempo real da Microsoft traz de volta o Age of Empires original e a expansão de Rise of Rome conta com 16 civilizações para explorar e 10 campanhas para conquistar. Remasterizado e com novos gráficos que rodam até em 4K de resolução, o jogo traz nova narrativa envolvida em uma trilha sonora impressionante, além de melhorias na jogabilidade, e suporte Xbox Live para multijogador e conquistas. A empresa afirma que também vai lançar as versões definitivas de de Age of Empires II e III.

A partir de 1º de março, jogadores podem participar de um campeonato no estilo 1 contra 1, às 10h (horário de Brasília), para ganhar prêmios e uma chance de receber o brinde de Age of Empires. Os torneios são gratuitos e os jogadores podem se inscrever no smash.gg.

Burnout Paradise Remastered

Já o jogo da Criterion Games deve chegar aos consoles Xbox One e PlayStation 4 no próximo dia 16. No enredo, os jogadores serão levados de volta ao mundo de Paradise City para pilotar pelas avenidas movimentadas do centro até estradas nas montanhas. O jogador poderá ainda fazer acrobacias e criar destruições automotivas insanas em um dos melhores jogos de corrida arcade já criados.

A versão remasterizada inclui o jogo original e oito pacotes adicionais lançados durante o Year of Paradise (com excessão da Time Savers), incluindo a extensão do mundo com a Big Surf Island. O jogo conta ainda com melhorias técnicas visuais, incluindo texturas em alta resolução, para os jogadores explorarem Paradise City em 4K com suporte a 60qps no PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Assinantes do EA Access poderão jogar Burnout Paradise Remastered antes do lançamento mundial, a partir do dia 9 de março de 2018, via Play First Trial. Ainda segundo a empresa, o jogo deve chegar Origin para PC ainda este ano.