Microsoft e Sony anunciam downloads gratuitos de jogos para seus consoles

18:02 · 29.12.2016

A Microsoft e a Sony, como de costume, estão disponibilizando downloads gratuitos de jogos para os consoles de Xbox (360 e One) e PlayStation (Vita, 3 e 4). Os títulos serão válidos a partir de janeiro de 2017 e ficarão disponíveis apenas para os usuários que possuem serviços como "PlayStation Plus" e "Xbox Live Gold".

Os jogos mais relevantes que serão disponibilizados nos consoles da Sony serão "Azkend 2" e "Titan Souls" (PS Vita). "Blazerush" e "The Swindle" (PS3). Por fim, "Day of the Tentacle Remastered", "The Swindle", "This War of Mine: The Little Ones" e "Titan Souls" (PS4).

Enquanto isso, os desenvolvedores do Xbox (Microsoft), estão disponibilizando "Rayman Origins" e "The Cave" para 360 e "Killer Instinct Season 2" e "World of Van Helsing: Deathtrap" para One.