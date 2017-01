Microsoft apresenta tecnologia que transforma televisões normais em Smart Tvs

17:48 · 16.01.2017

Nesta segunda-feira (16), a Microsoft anunciou o lançamento do Wireless Display Adapter, o dispositivo, assim como o Chormecast e a Apple Tv, transforma televisores normais em aparelhos de smart Tvs. O produto foi lançado em 2014 nos Estados Unidos, porém a versão que chega no Brasil é a mais recente.

Mesmo apresentando as mesmas funções que os seus principais concorrentes, a tecnologia apresenta alguns recursos diferentes dos demais. Isto é, com o Wireless Display Adapter, o usuário não precisa baixar aplicativos para reproduzir os conteúdos dos smartphones ou computadores na sua televisão.

Como usar

A forma de uso é igual aos demais, o usuário só precisa encaixar um dos lados da tecnologia na entrada HDMI do televisor, a outra deve ser conectada no celular ou no computador.

Valor

O preço do produto sugerido no Brasil é de R$ 349,00.