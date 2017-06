Microsoft apresenta mais de 40 jogos na E3

11:19 · 13.06.2017 / atualizado às 11:20

Em sua apresentação na E3, no último domingo (11), além do Xbox One X, a Microsoft apresentou uma série de jogos provenientes de grandes e pequenos criadores, quase todos em 4K real.

Veja a lista com os 5 principais:

Anthem (Electronic Arts): Anthem é um RPG de ação de mundo compartilhado, no qual os Freelancers desafiam os nativos, explorando um vasto mundo cheio de animais selvagens e saqueadores implacáveis, mas também repleto de tecnologia incrível e tesouros esquecidos. Os jogadores poderão se juntar a seus amigos para desvendar os mistérios do mundo e derrotar as forças que planejam conquistar a humanidade. Ao longo de suas jornadas, os jogadores podem equipar seus Freelancers com poderosas vestimentas de Javelin, cada uma equipada com armas e habilidades especiais. Os Freelancers podem personalizar sua Javelin com o que ganharem e produzirem durante a aventura e deixar uma marca duradoura no mundo.

Assassin's Creed Origins (Ubisoft – premiere mundial): Viaje ao Antigo Egito, o lugar mais misterioso da história, durante um período crucial que moldará o mundo. Descubra os segredos por trás das Grandes Pirâmides, mitos esquecidos, os últimos faraós e a história de origem da Confraria de Assassinos. Nos últimos quatro anos, o time de Assassin’s Creed IV Black Flag vem criando um novo começo para a franquia. Lute de uma maneira completamente nova, onde você muda perfeitamente entre armas especiais variadas e de combate corpo a corpo, e ganha vários inimigos de uma só vez. Escolha suas habilidades de assassino enquanto explora o país completo do Antigo Egito, participando de múltiplas missões e histórias emocionantes ao longo de uma jornada que irá mudar a civilização.

Metro Exodus (Deep Silver – estreia mundial): Metro Exodus é um jogo de tiro em primeira pessoa épico, baseado em história, da 4A Games, que combina combate mortal e discrição com o horror de exploração e sobrevivência em um dos mais imersivos mundos de jogo já criados. Fuja das ruínas destruídas de uma Moscou devastada e embarque em uma viagem épica e abrangente por toda a Rússia pós-apocalíptica na maior aventura de Metro. Explore a imensidão russa em níveis não-lineares e siga uma história emocionante inspirada nas novelas de Dmitry Glukhovsky que abrange todo o ano através da primavera, verão e outono até as profundezas do inverno nuclear.

Minecraft (unificação, atualização de trabalho em conjunto, pacote gráfico): Mojang e Microsoft anunciaram uma nova versão do Minecraft que levará a experiência completa do jogo a todos em consoles, celulares, realidade virtual e PCs Windows 10 nesta temporada. A unificação do Minecraft entre plataformas transformará a experiência de jogo, proporcionando acesso simples a grandes servidores comunitários, criações de comunidade do Minecraft Marketplace, Realms, a servidores dedicados e muito mais. A equipe também anunciou o Super Duper Graphics Pack, uma nova atualização opcional para ter recursos visuais de jogo em impressionante HDR 4K real.

Tacoma (lançamento exclusivo com o console): Segundo jogo da Fullbright, criadora do aclamado Gone Home, Tacoma coloca você no controle de Amy Ferrier, uma prestadora de serviços enviada à Estação de Transferência Lunar Tacoma para recuperar dados confidenciais. À medida que explora a estação, ela desvenda o motivo da partida da tripulação de seis pessoas, reunindo evidências sobre o que exatamente deu errado. Assim como Gone Home, é um jogo em que os detalhes da narrativa são obtidos do ambiente, tanto físico como digital. Tacoma é uma história sobre pessoas e relacionamentos, mesmo no isolamento do espaço sideral. Disponível a partir de 2 agosto para Xbox One e Windows 10.