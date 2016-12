12:14 · 22.12.2016

Rayman Origins, jogo desenvolvido pela Ubisoft, é um dos títulos disponíveis de forma gratuita para os usuários ( Foto: Divulgação/ Ubisoft )

O ano de 2017 será iniciado com uma boa notícia para os amantes dos consoles de Xbox (One e 360). O motivo de tamanha felicidade é que a Microsoft anunciou hoje (22), os jogos que estarão disponíveis de forma gratuita em janeiro para os assinantes do "Xbox Live Gold". Entre os títulos estão "World of Van Helsing: Deathtrap" e "Killer Instinct Season 2", para o One e "Rayman Origins" e "Burnout Paradise", para o 360.