Microsoft anuncia atualizações que tornará Xbox One mais rápido

19:02 · 16.01.2017

Nesta segunda-feira (16), a Microsoft utilizou o seu site oficial para anunciar que o sistema de navegação do Xbox One vai passar por mudanças. De acordo com a empresa, a principal alteração será para melhorar a velocidade e a performance dos seus jogos. Além do mais, os desenvolvedores falaram que futuramente todo console passará por uma atualização para se tornar mais ágil.

Uma das pistas que a Microsoft deu sobre as atualizações foi que a "Guia" será mais completa, ou seja, os jogadores poderão gravar e editar as capturas de tela diretamente na opção, passando a ser acessível por um botão nos joystckis.

Além da melhoria na "Guia", a Microsoft também irá incrementar uma nova tela de conquistas e classificações de Gamerscore. O Update vai contar com um novo design e novos controles para as músicas de fundo.