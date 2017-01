Meizu M3s chega nesta quinta, 26, ao Brasil a partir de R$ 899 à vista

08:25 · 26.01.2017 / atualizado às 08:35

A Vi, representante da multinacional chinesa Meizu no País, traz um novo modelo ao mercado brasileiro: o Vi Meizu M3s. O aparelho, que inicia uma campanha de importantes lançamentos da empresa, chega nas cores prata, cinza e dourado. O modelo será comercializado sem o kit PhoneStation, por R$ 899, ou com os gadgets Vi Center e Vi Cast, por R$ 1.199.

O destaque do Vi Meizu M3s fica com o processador octa-core ARM Cortex-A53 1.5GHz x4 + ARM Cortex-A53 1.0GHz x4, que promete, assim como todos os outros aparelhos Meizu, um desempenho elevado com economia de bateria e ótima experiências de jogos, exibição de vídeos e fotos em alta definição. O M3s tem um corpo metálico que lembra muito uma mistura entre o Samsung Galaxy S7 e o Apple iPhone 6s e um leitor de impressão digital, que facilita a usabilidade do modelo.

A bateria de 3020mAh promete entregar ao usuário um desempenho de funcionamento acima da média do mercado. O aparelho conta com a função Dual Nano-Sim, que suporta redes 4G de operadoras diferentes. O dispositivo tem configurações de 2GB RAM e 16GB de memória, podendo expandir para até 128GB com cartão micro SD. O M3s vem com uma tela de alta definição de 5 polegadas com resolução 1280 x 720 pixels, com um projeto de vidro 2.5 D, que deseja proporcionar uma experiência de visualização inovadora ao usuário, mede apenas 8.3 milímetros de espessura e pesa 138 gramas.

As câmeras do aparelho tem 13 MP com recursos de fotos contínuas e panorâmicas na traseira, e 5 MP na dianteira, que conta com o sistema FotoNation 2.0 Smart Beauty e recursos como o Face AE Face Light Boost, que potencializam as selfies. O Meizu M3s apresenta o mais recente Flyme 5, baseado no Android 5.1.

O kit que compõe o PhoneStation pode ser adquirido em três cores – cinza, prata e dourado – e conta com dois acessórios: o “Vi Center”, dispositivo multifuncional que projeta um teclado laser em qualquer superfície plana e opaca além de ser um powerbank com 5.000 mAh; o “Vi Cast”, que se conecta à porta HDMI da TV e permite transmitir vídeos, músicas e fotos, além de duplicar a tela do smatphone diretamente para a TV.