Medalhas das Olímpiadas de Tóquio serão feitas com material reciclado

08:45 · 02.02.2017 / atualizado às 08:46

As medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, que acontece em 2020, serão fabricadas a partir de matéria prima tirada de smartphones usados. Será uma mudança fundamental para o evento, em termos de sustentabilidade.

A ideia foi apresentada em 2016 por membros da organização do evento ao governo e empresas locais. Normalmente, as medalhas eram feitas com extração de minérios, mas o Japão não possui muitos recursos para tal, por isso a ideia alternativa.

"Há um limite de recursos da nossa terra, então reciclar essas coisas nos fará pensar sobre o meio ambiente", disse à BBC o diretor de esportes da Tóquio 2020, Koji Murofushi.

Em abril, uma série de caixas serão dispostas em lojas de telefonia e em escritórios para que seja possível realizar a coleta. Será necessário duas toneladas de material reciclado.