Mais de 2,7 milhões de anúncios de streamings piratas são identificadas pela Irdeto

14:13 · 02.02.2017

Com o passar do tempo, os piratas ficaram mais empreendedores, ampliando seu marketing de dispositivos ilícitos de streaming. Novos dados da Irdeto, empresa especializada em segurança para plataformas digitais, indicam que o roubo de conteúdo por fraudulentos tornou-se um negócio plenamente amadurecido e um enorme concorrente das operadoras de TV por assinatura. Segundo os cálculos, hoje há mais de 2,7 milhões de anúncios de dispositivos ilícitos de streaming em websites de e-commerce, inclusive a Amazon, eBay e Alibaba. Estudos da SimilarWeb, mostram que o crescimento no tráfego global resultou em mais de 16.460.000 visitas mensais aos 100 principais websites de fornecedores de IPTV pirata. Os EUA e o Reino Unido são os países com mais de 3,7 milhões e um milhão de visitas mensais aos sites, respectivamente.

Enquanto que uns colaboradores estão cientes do conteúdo copiado, outros não percebem que as assinaturas que estão comprando são operações piratas. À medida que os fraudulentos ampliam e refinam suas práticas comerciais, a Irdeto observa um aumento na quantidade de piratas com websites, tecnologias e serviços criados profissionalmente, enganosamente convencendo alguns consumidores de que estão comprando um serviço legítimo. Além disso, os 100 principais fornecedores de IPTV pirata aumentam a credibilidade de suas ofertas fornecendo dispositivos que parecem legítimos, baseados em Android, Linux, Kodi e Roku.

“Os titulares de conteúdo e as operadoras precisam implementar uma estratégia abrangente de 360 graus de combate à pirataria. Essa estratégia deve incluir detecção, monitoramento, identificação de fonte/marcas d'água, coleta de informações, investigações e aplicação/execução. Com as informações certas e um parceiro de segurança de confiança, os titulares de conteúdo e as operadoras podem prevenir a pirataria e, ao mesmo tempo, melhor adaptar suas ofertas às demandas dos consumidores”, afirmou Rory O’Connor, Vice-Presidente de Serviços da Irdeto.

Em geral, ao selecionar um serviço, as escolhas dos consumidores resumem-se em conteúdo, valor e conveniência. Os piratas exploram essas três necessidades oferecendo serviços e dispositivos que concorrem com seus homólogos legais. Sem os custos da aquisição legal de direitos e conteúdos, eles conseguem apropriar-se de participações valiosas no mercado. Segundo os dados da Irdeto, um fornecedor pirata típico oferece uma média de 174 canais, sendo que alguns oferecem mais de 1.000 canais. O conteúdo pode ser acessado a um preço médio de assinatura de US$ 194,40 por ano, ou um custo espantosamente baixo de US$ 16,20 por mês, bem inferior ao custo médio de TV por cabo nos EUA, que é de US$ 103,10 por mês. Em alguns casos, a despeito da natureza ilegal da oferta, os baixos custos e a disponibilidade de conteúdo de qualidade convencem os consumidores a escolher um dispositivo pirata em vez de serviços legais de TV por cabo, satélite ou OTT.