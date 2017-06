Lyft faz parceria com startup para testar carros autônomos em Boston

08:09 · 07.06.2017 por AFP

O Lyft, concorrente da Uber, disse na terça-feira que vai começar a testar viagens em veículos autônomos em Boston sob uma parceria com a startup de tecnologia nuTonomy. Através dessa parceria, a nuTonomy e a Lyft colaborarão para obter percepções sobre "todos os aspectos de garantir o conforto e a segurança de um passageiro" em veículos autônomos, disse um comunicado conjunto.

O anúncio da Lyft chega após um esforço semelhante da Uber, que tem usado veículos autônomos em um programa de teste em algumas cidades dos Estados Unidos. "No Lyft, nós imaginamos um mundo onde a propriedade do carro é opcional e as cidades são projetadas para pessoas em vez de carros", disse o cofundador e chefe-executivo da empresa, Logan Green.

"A parceria com a nuTonomia é um passo importante para tornar esta visão uma realidade. A equipe de nuTonomia é uma das primeiras impulsionadoras do desenvolvimento de veículos autônomos, e estamos ansiosos para trabalhar com eles para levar seus veículos autônomos à rede Lyft", acrescentou.

O teste ocorrerá em partes de Boston onde a NuTonomy vem testando seus carros elétricos autônomos desde o início do ano. Os veículos operam com um engenheiro da nuTonomy, uma empresa de software criada por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A NuTonomy também planeja lançar um serviço autônomo sob demanda em Cingapura em 2018. "Ao combinar forças com o Lyft nos Estados Unidos, estaremos posicionados para construir a melhor experiência para passageiros em carros sem motorista", disse Karl Iagnemma, CEO e cofundador da nuTonomy.

"Ambas as empresas se preocupam imensamente com a solução de problemas de transporte urbano e o futuro de nossas cidades, e estamos ansiosos para trabalhar com a Lyft enquanto continuamos a melhorar o nosso sistema de software para veículos autônomos", acrescentou.