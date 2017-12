Luva robótica, aplicativo e touca térmica vencem prêmio de inovações em saúde

10:14 · 18.12.2017

Uma luva robótica controlada pelo cérebro, da empresa Neurobots, venceu o 3º Prêmio Desafio Pfizer, na categoria "Startups em Criação".A tecnologia atua na reabilitação de pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC).

Na categoria "Startups em Expansão", a empresa Life Up conquistou o prêmio, ao desenvolver o aplicativo Cangame Maker. O app facilita o aprendizado para pacientes com autismo, síndrome de Down e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Já na categoria "Inventor" o engenheiro de produção Gianmaria Cominato Filho levou o prêmio, com uma tecnologia desenvolvida para pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. Trata-se de uma touca térmica que evita a queda do cabelo.

A intenção da premiação é reconhecer startups inovadoras que trabalham com produtos e soluções digitais para a área da saúde. Durante três meses, os vencedores vão participar de um programa de mentoria com equipe da Pfizer. Além disso, vão receber uma mentoria da Innovster em três áreas escolhidas por eles e um registro de patente de suas ideias desenvolvidas.

Ao todo, foram 132 inscrições, sendo 90 startups e 42 inventores.