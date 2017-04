Livro especial de design da Apple está disponível no Brasil

14:00 · 15.01.2017

A Apple dispobilizou no Brasil o livro "Designed By Apple in California". O projeto traz 450 fotografias em alta definição de processos de fabricaçã e produtos projetados na sede da empresa, em Cupertino, nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos.

"Com uma retrospectiva visual que vai do iMac até o Apple Pencil, este livro de capa dura é ao mesmo tempo uma homenagem e uma amostra dos meticulosos processos de design, engenharia e fabricação que são únicos da Apple", diz ainda a descrição do produto.

O livro está sendo vendido por dois preços: o menor, com dimensões de 260x324 mm, custa R$ 899, enquanto o maior, com dimensões de 330x413 mm, sai por R$ 1.299.

A ideia é que a publicação sirva de inspiração para estudantes de design. Para comprar, clique aqui.