Linha Nexus 6P está enfrentando falhas depois da atualização do novo Android

15:25 · 26.12.2016

Ao que tudo indica, o Nexus 6P não tem hardware suficiente para executar o novo Android ( Foto: Reprodução )

Os proprietários dos smartphones Nexus 6P estão enfrentando problemas de bootloops, ou seja, loop infinito, responsável por travar a tela dos celulares. A falha foi descoberta depois que usuários atualizaram a versão do Android 7.0 para a 7.1.1. No mês de setembro deste ano (2016), os utilizadores do Nexus 5X, sofreram com falhas parecidas. Segundo relatos, os smartphones não tinham hardware necessário para executar o sistema operacional 7.0.

Mesmo afetando poucos usuários, o problema já viralizou na internet e chegou ao Google, onde os desenvolvedores do Android trabalham. Em uma nota publicada, os responsáveis afirmam que estão investigando esses "pequenos" casos, mas adiantam que o problema no Nexus 6P é o mesmo enfrentado pelo 5X, ou seja, falha ocasionada pelo hardware. A empresa ainda sugere que os usuários levem os aparelhos defeituosos aos locais de compras para que eles sejam remunerados.

A Huawei, responsável pela linha Nexus, ainda não se pronunciou sobre os defeitos dos seus smartphones. Por isso, ainda não se sabe como a empresa vai se comportar diante de outra falha.