Level Up bloqueia milhares de contas infratoras no game Warface

07:26 · 11.01.2017

A Level Up, distribuidora digital de jogos da América Latina, informa que, em continuidade às iniciativas de combate ao mau comportamento de usuários durante as partidas de Warface, game gratuito em estilo FPS (First Person Shooter), anuncia um processo de banimento de contas de jogadores com má conduta ou que utilizam qualquer programa para trapacear e obter vantagens ilegais no game.

A medida deve atingir mais de três mil usuários, que podem ser punidos com o bloqueio temporário de suas contas ou até mesmo com o banimento permanente aos servidores de Warface no Brasil. Também fazem parte da ação da Level Up a identificação e inutilização de softwares irregulares utilizados por esses usuários.

Os banimentos já começaram e a lista atualizada das contas e suas respectivas punições pode ser vista aqui.