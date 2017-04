Level Up apresenta Shards of Darkness com desconto de 10% e DLC gratuita

16:09 · 27.01.2017

História de Shards of Darkness ( Foto: Divulgação )

A versão compatível com computadores do jogo "Styx: Shards of Darkness" pode ser adquirida por R$ 89,90 (10% a menos que o preço sugerido pela desenvolvedora). O motivo é que a Level Up, distribuidora de games digitais anunciou uma promoção no Hype, sua plataforma de vendas.

A distribuidora ainda oferece uma promoção para os usuários que adquirirem o título antecipadamente. Com a compra realizada, os jogadores possuem direito a uma DLC Akenash Set, que apresenta um traje exclusivo e uma arma de um vilão da série.

O jogo

"Shards of Darkness" é o novo episódio da série Styx, que tem como protagonista um temível goblin ladrão e assassino que agora terá suas habilidades furtivas colocadas à prova em ambiente e aventuras inéditos. Styx: Shards of Darkness se passa após a queda da torre Akenash, que forçou Styx a se esconder para invadir Körangar, a cidade dos Dark Elves. A princípio, Styx é contratado para roubar um cajado, mas quando tudo parecia correr bem ele percebe que caiu em uma grande armadilha. Para se livrar, o jogador será desafiado a desenvolver ataques letais, técnicas de infiltração e até usar magia.