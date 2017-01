Lenovo lança Thinkpad E470 que promete desempenho e design para aumentar produtividade

09:05 · 16.01.2017

ThinkPad E470

A Lenovo traz o ThinkPad E470, novo notebok para o mercado corporativo. Com foco em produtividade e alto desempenho, a novidade tem tela de 14 polegadas antirreflexo, teclado ergonômico e recursos de segurança promete atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte. O preço sugerido do ThinkPad E470 se inicia em R$ 2.999,00 e varia de acordo com a sua configuração.

Equipado com a 7ª geração de processadores Intel, o E470 possui função TPM (Trusted Platform Module) para encriptação de dados e leitor de impressões digitais (disponível em alguns modelos). Redigir longos documentos também promete ser mais confortável com o teclado de design premiado e a combinação de dois dispositivos apontadores que dispensam o mouse: o Touchpad e o tradicional TrackPoint vermelho.

O notebook tem uma webcam HD que traz recursos de visão panorâmica, rastreamento de rosto e sensibilidade a pouca luz, assim como microfones com tecnologia para redução de ruídos que facilitam a conexão. O lançamento tem teclas de acesso ao microfone e alto-falante, para acompanhar reuniões remotamente de maneira eficiente.

Além dos testes de resistência, robustez e durabilidade que acompanham toda a linha Think, o modelo promete uma experiência superior de som com alto-falantes estéreos com tecnologia Dolby Audio Premium.

ThinkPad E470

Processador: Intel Core i3 / i5 / i7

Cor: preto

Memória RAM: até 32GB

HD: opções em HD (500GB e 1TB) e SSD (256GB)

Tela: 14 polegadas

Sistema Operacional: Windows 10 Pro

Áudio: Dolby Audio Premium com dois alto-falantes estéreo

Portas: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0

Preço sugerido: se inicia em R$ 2.999 e varia de acordo com a sua configuração