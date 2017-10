Lenovo celebra 25 anos da linha ThinkPad; edição limitada é lançada

20:30 · 09.10.2017

130 milhões de unidades vendidas depois, o ThinkPad se tornou um ícone na indústria de TI

A Lenovo celebrou o aniversário de 25 anos da legendária linha ThinkPad. A data marca um momento histórico para a tecnologia, quando um dos primeiros notebooks do mundo chegou ao mercado e revolucionou a forma como o mundo via a computação móvel.

No Brasil, a fabricação local da linha começou em 1994. O executivo Ricardo Bloj, hoje presidente da Lenovo, participou desta fase quando era gerente de qualidade da fábrica do ThinkPad, no interior de São Paulo. “Para mim, este é um momento de dupla comemoração e orgulho. Primeiro por ter participado desde o início dessa jornada premiada do ThinkPad no país. Depois, por hoje participar do futuro dessa linha tão importante para o mercado, sem perder a essência do que buscamos há 25 anos: qualidade, robustez e inovação”, afirma.

A edição de 25º aniversário do ThinkPad estará disponível em quantidades limitadas para mercados selecionados, mas não no Brasil.

25 anos de Inovação Sem Fronteiras

Com design de Richard Sapper e desenvolvido no laboratório Yamato, no Japão, o original ThinkPad 700C foi anunciado no dia 5 de outubro de 1992. Inspirado pela tradicional caixa bentô japonesa, o 700C foi o começo de uma incrível jornada. No espaço de alguns meses, recebeu mais de 300 prêmios e se tornou um símbolo de status para presidentes e CEOs.

Cerca de 130 milhões de unidades vendidas depois, o ThinkPad se tornou um ícone na indústria de TI. Ajudou exploradores a atingir os locais mais remotos da terra, apoiou dezenas de missões no espaço e facilitou o crescimento de inúmeros negócios. A Lenovo reuniu em um site especial uma série de histórias que ilustram como o ThinkPad ajudou a mudar o mundo.

“O design do ThinkPad cria um relacionamento poderoso e sinérgico entre forma e função. Ele balanceia uma estética sofisticada, uma experiência para o usuário cuidadosamente desenvolvida e uma engenharia renomada para entregar produtos superiores”, afirma David Hill, anteriormente Chief Designer Officer da Lenovo. “25 anos depois do lançamento do original 700C, o último X1 Carbon é imediatamente reconhecido como um ThinkPad”.

ThinkPad aos 50 – O que vem por aí?

Enquanto a tecnologia avança em alta velocidade, os designers e engenheiros por trás do ThinkPad se mantêm focados em sua busca de constantemente reinventar a computação móvel, ao passo em que se preserva seu conceito original. Desde o ThinkPad 701C com o teclado “butterfly” até o 2-em-1 X1 Yoga com o teclado retrátil, o caminho pela perfeição fez do ThinkPad o notebook de negócios número 1. Arimasa Naitoh, anteriormente head do laboratório Yamato e conhecido afetuosamente como pai do ThinkPad, acredita firmemente que o futuro está em mãos seguras.

“Desde o original 700C à última série X1, o ThinkPad provou que pode direcionar transformação de negócios e oferecer aos consumidores total mobilidade”, ele explica. “Nosso time de engenheiros imaginam um mundo no futuro onde o ThinkPad criará novos segmentos e irá enriquecer experiências para os consumidores onde a tecnologia estará cada vez mais integrada às suas vidas”.

Edição Comemorativa

A Lenovo também anunciou seu modelo limitado do ThinkPad para celebrar seus 25 anos de design e inovação em engenharia. A edição de 25º aniversário do ThinkPad é uma homenagem moderna do design clássico e inclui recursos retrô icônicos como o clássico teclado retro iluminado de sete linhas, botões de volume dedicados, múltiplos status de LED e logo multicolor.

O conceito de design começou a ser desenvolvido em 25 de junho de 2015, por meio das mídias sociais, como uma forma de receber feedback e as preferências dos fãs e seguidores no mundo todo. Além de suas características clássicas, a edição de 25º aniversário do ThinkPad é um notebook totalmente moderno. Com processadores Intel Core i7-7500U, gráficos NVIDIA GeForce 940MX e tela touchscreen de 14 polegadas, o desempenho do ThinkPad “Retrô” está bem distante do original 700C.