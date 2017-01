Leitor de livros digitais Kindle com desconto de R$ 100 até 6/2

07:56 · 31.01.2017

Kindle básico ficará bem mais barato. O preço normal dele é R$ 299

Em comemoração aos 4 anos de atividade no Brasil, a Amazon está oferecendo desconto em livros e nos seus leitores digitais, o Kindle. Até o dia 6 de fevereiro, a Amazon dará desconto de R$ 100 nos modelos Kindle (de R$299 por R$199), Kindle Paperwhite Wi-Fi (de R$479 por R$379) e Kindle Voyage (de R$899 por R$799).

Haverá descontos em livros digitais que poderão ser encontrados a partir de R$ 3,75, além de cupons de desconto de R$ 10 para comprar qualquer eBook em inglês na Amazon.

Kindle Unlimited

Em uma nova tentativa de massificar o serviço Kindle Unlimited, onde o cliente faz uma assinatura e pode ler vários livros da Amazon, a empresa lançará, até o dia 6/2, a oferta de um plano de 6 meses com 20% de desconto e um plano anual com 30% de desconto. O maior problema do serviço, que imita o Netflix, mas sendo para livros, é a questão do acervo existente que é muito criticado por usuários que já o testaram.